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      Бойко та Медведчук могли перетнути кордон з Росією незаконно

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      Юрій Бойко та Віктор Медведчук
      Юрій Бойко та Віктор Медведчук / Колаж 24 каналу

      ДБР розпочало кримінальне провадження через політ нардепа і кандидата у президенти України Юрія Бойка та кума Путіна Віктора Медведчука до Москви. Але провадження наразі не проти них, а проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

      Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань – адже розслідуванням ситуації займається саме ДБР.

      Читайте також: Скандал, конфлікти та проблеми створення: Державне бюро розслідувань вперше відзвітувало

      Провадження розпочали через можливе зловживання владою чи службовим становищем. Адже у Держприкордонслужбі – можливо, з порушеннями – видали дозвіл на перетин повітряного кордону України та РФ. А авіаційна служба дозволила виконати цей політ – можливо, в обхід закону.

      Коли і чому Бойко та Медведчук летіли до Москви

      22 березня Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Російський прем'єр заявив, що "вважає правильним" проведення такої зустрічі, оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи". Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ.

      Навіщо Медведчук з Бойком їздили до Медведєва в Москву та що це їм дасть – читайте у матеріалі 24 каналу

      Служба безпеки України пообіцяла надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви. Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до авіаслужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратися з ситуацією.

      Про реакцію соцмереж на прийом Бойка та Медведчука у Москві – за цим посиланням

      У Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства. Воно, мовляв, лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина щодо виїзду закордон.

      Про Віктора Медведчука – відео 24 каналу:

      Коротко про Юрія Бойка – відео 24 каналу:

       

      blog_ava
      Вільно і чесно: на Заході прокоментували вибори президента України
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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Віктор Медведчук Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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