Прийом Медведчука та Бойка у Москві: на політиків відкриють справу

На кандидата в президенти Юрія Бойка і голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації 22 березня.

Кореспондент 24 каналу повідомляє, що таку заяву зробив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні уряду.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив запит "Народного фронту" про те, чому Бойко в порушення закону і санкційного режиму здійснив прямий переліт Київ–Москва.

Володимир Гройсман попросив прикордонників, Державіаслужбу і "Украерорух" перевірити, де було порушення. "Якщо є заборона, чому це відбулося в такий спосіб", – зазначив Гройсман.

Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що за фактом незаконного перетину кордону Юрієм Бойком відкриють провадження.

Законна реакція не забариться,

– додав Луценко.

22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єромДмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.