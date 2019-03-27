Прийом Медведчука та Бойка у Москві: на політиків відкриють справу
На кандидата в президенти Юрія Бойка і голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації 22 березня.
Кореспондент 24 каналу повідомляє, що таку заяву зробив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні уряду.
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив запит "Народного фронту" про те, чому Бойко в порушення закону і санкційного режиму здійснив прямий переліт Київ–Москва.
Володимир Гройсман попросив прикордонників, Державіаслужбу і "Украерорух" перевірити, де було порушення. "Якщо є заборона, чому це відбулося в такий спосіб", – зазначив Гройсман.
Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що за фактом незаконного перетину кордону Юрієм Бойком відкриють провадження.
Законна реакція не забариться,
– додав Луценко.
22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єромДмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.