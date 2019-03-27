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      Прийом Медведчука та Бойка у Москві: на політиків відкриють справу

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      На кандидата в президенти Юрія Бойка і голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації 22 березня.

      Кореспондент 24 каналу повідомляє, що таку заяву зробив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні уряду.

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      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив запит "Народного фронту" про те, чому Бойко в порушення закону і санкційного режиму здійснив прямий переліт Київ–Москва.

      Володимир Гройсман попросив прикордонників, Державіаслужбу і "Украерорух" перевірити, де було порушення. "Якщо є заборона, чому це відбулося в такий спосіб", – зазначив Гройсман.

      Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що за фактом незаконного перетину кордону Юрієм Бойком відкриють провадження.

      Законна реакція не забариться,
      – додав Луценко.

      22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єромДмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019 Юрій Бойко Віктор Медведчук Юрій Луценко СБУ Кабінет Міністрів України Санкції
      Джерело: 24 канал
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