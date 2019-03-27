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      Прием Медведчука и Бойко в Москве: на политиков откроют дело

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      Прием Медведчука и Бойко в Москве: на политиков откроют дело
      Прием Медведчука и Бойко в Москве: на политиков откроют дело / Getty images

      На кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию 22 марта.

      Корреспондент 24 канала сообщает, что такое заявление сделал генпрокурор Юрий Луценко на заседании правительства.

      Читайте также: Прием Бойко и Медведчука в Москве: возмущенная реакция соцсетей

      Министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос "Народного фронта" о том, почему Бойко в нарушение закона и санкционного режима совершил прямой перелет Киев–Москва.

      Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и "Украэрорух" проверить, где было нарушение. "Если есть запрет, почему это произошло таким образом", – отметил Гройсман.

      Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что по факту незаконного пересечения границы Юрием Бойко откроют производство.

      Законная реакция не замедлит,
      – добавил Луценко.

      22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

      ПРИЕМ МЕДВЕДЧУКА И БОЙКО В МОСКВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Санкции Новости России Выборы Президента 2019 Кабинет Министров Украины СБУ Юрий Луценко Украина – Россия Виктор Медведчук Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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