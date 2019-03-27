Прием Медведчука и Бойко в Москве: на политиков откроют дело

На кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию 22 марта.

Корреспондент 24 канала сообщает, что такое заявление сделал генпрокурор Юрий Луценко на заседании правительства.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос "Народного фронта" о том, почему Бойко в нарушение закона и санкционного режима совершил прямой перелет Киев–Москва.

Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и "Украэрорух" проверить, где было нарушение. "Если есть запрет, почему это произошло таким образом", – отметил Гройсман.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что по факту незаконного пересечения границы Юрием Бойко откроют производство.

Законная реакция не замедлит,

– добавил Луценко.

22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.