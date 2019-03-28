Визит Бойко в Москву: журналист указал на интересный нюанс

Кандидат в президенты, нардеп и одновременно сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ездил в Москву договариваться за газ и экономику. Однако в свой родной город Горловку благодаря все той же России он приехать не может.

Как подчеркнул журналист Роман Цимбалюк, своей поездкой в ​​Москву Бойко в очередной раз демонстрирует, что ничего не происходит и нет войны.

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Но знаете, этот товарищ врет, лукавит, потакает агрессору. Дело в том, что он пока может приехать в Москву, но не может в свой родной город – Горловку. То есть, этот адепт мира и восстановления отношений, связей с Россией не может поехать в свой родной город, но приезжает в Москву, поджав хвост,

– подчеркнул он.

В то же время журналист заметил, что это какая-то странная особенность не только Бойко, а всей политической элиты из Донецка.

"Они прос**ли свои родные города и так ничего и не поняли", – констатировал Цимбалюк.

Юрий Бойко ездил в Москву вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком 22 марта. Их там в своей резиденции принял премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев. Также на этой встрече присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Относительно правильности проведения такого мероприятия, как Медведев, так и украинские политики говорили, что "отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса". Следовательно, они, чтобы это исправить, решили обсудить возвращение украинских товаров на российский рынок и транзит газа из РФ через украинскую территорию.

В СБУ, со своей стороны, заинтересовались таким экономическим визитом украинца в Россию и пообещали в ближайшее время предоставить правовую оценку. Также спецслужба не исключила возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным террористическим актом в метрополитене Харькова. Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что против Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию.