Кандидат у президенти, нардеп і водночас співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко їздив до Москви домовлятися за газ і економіку. Однак до свого рідного міста Горлівки завдяки все тій же Росії він приїхати не може.

Як підкреслив журналіст Роман Цимбалюк, своєю поїздкою до Москви Бойко вкотре демонструє, що нічого не відбувається та немає війни.

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Але знаєте, цей товариш бреше, лукавить, потурає агресору. Річ у тім, що він поки що може приїхати в Москву, але не може в своє рідне місто – Горлівку. Тобто, цей адепт миру та відновлення взаємин, зв'язків із Росією не може поїхати в своє рідне місто, але приїжджає в Москву, підтиснувши хвіст,

– наголосив він.

Водночас журналіст зауважив, що це якась дивна особливість не лише Бойка, а всієї політичної еліти з Донецька.

"Вони прос**ли свої рідні міста та так нічого й не усвідомили", — констатував Цимбалюк.

Юрій Бойко їздив до Москви разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком 22 березня. Їх там у своїй резиденції прийняв премєр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв. Також на цій зустрічі був присутнім голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Щодо правильності проведення такого заходу, як Медведєв, так і українські політики наголошували, що "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи". Відтак, вони, аби це виправити, вирішили обговорити повернення українських товарів на російський ринок і транзит газу з РФ через українську територію.

У СБУ, зі свого боку, зацікавилися таким економічним візитом українців до Росії та пообіцяли найближчим часом надати правову оцінку. Також спецслужба не виключила можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим терористичним актом у метрополітені Харкова. Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що проти Медведчука відкриють справу за прямий переліт до Російської Федерації.