Чому Медведчуку і Бойку дозволили вилетіти до Москви: пояснення Авіаслужби

У Державній авіаційній службі України вважають, що працівники діяли виключно в межах своєї компетенції, коли надавали дозвіл на виліт до Москви нардепу Юрію Бойку та голові політсили "Опозиційна платформа – За життя" і куму президента Росії Віктору Медведчуку.

Відповідну заяву зробив начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державіаслужби Ігор Зелінський, пише "Укрінформ".

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Ігор Зелінський нагадав, що в Україні діє заборона на використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну.

Крім того, діє заборона на всі види прямих і транзитних польотів через зазначений повітряний простір для авіакомпаній Росії та повітряних суден, зареєстрованих в реєстрах Російської Федерації. Напередодні у "Опозиційній платформі" стверджували, що літак Медведчука має реєстрацію Аруби (Нідерланди).

До слова, Державіаслужба співпрацює з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань щодо розслідування польоту до Москви Бойка і Медведчука. Зокрема, ДБР була передана необхідна інформація та копії запитуваних документів у рамках проведення досудового розслідування.

Що відомо про політ Бойка до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".



Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".



ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.