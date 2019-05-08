Волкер прокомментировал идею Зеленского по освобождению узников Кремля

Россия никогда не хотела осуществить обмен пленными в формате "всех на всех". Если бы Владимиру Зеленскому удалось воплотить свои намерения, это было бы "потрясающе".

Так позицию новоизбранного президента Украины пояснил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет ВВС.

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Волкер подчеркнул, что Москва должна освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала совершить полный обмен пленными,

– оценил он идею Зеленского относительно "всех на всех".

Он отметил, что сейчас есть шанс вернуться к воплощению еще нескольких предложений по войне на Донбассе. Речь идет о тех тезисах, которые "обсуждались раньше, но никогда не были выполнены".

"В частности, длительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до этого момента. Дальнейший отвод тяжелого вооружения также был бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения", – сказал Волкер.

Сколько украинцев находится в плену России?Россия незаконно удерживает в тюрьмах почти 80 украинцев. Часть из них осуждена на территории РФ, остальные – в оккупированном Крыму и Севастополе. Им выдвигают политически мотивированные сфабрикованные обвинения. Среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов и 24 украинских моряка, которые были захвачены вблизи Керченского пролива.