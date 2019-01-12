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      Сколько украинских политзаключенных находится в тюрьмах РФ: Денисова озвучила количество

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      В плену Кремля находятся более 80 украинцев
      В плену Кремля находятся более 80 украинцев / Фото из открытых источников

      В тюрьмах Российской Федерации пока удерживают более 80 граждан Украины за их политические убеждения и проукраинскую гражданскую позицию.

      Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

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      "Ежегодно 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. К сожалению, вопрос политзаключенных сегодня крайне актуален. Российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинцев. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму", – написала она.

      Омбудсмен напомнила, что людей похищают, пытают, арестовывают, проводят обыски, инкриминируют выдуманные преступления, причем политзаключенными в России украинцы могут стать лишь за гражданскую позицию.

      "В целом более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды", – подчеркнула Денисова.

      Кроме того, она привела слова политзаключенного Владимира Балуха, который на российском судилище сказал: "Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине".

      Я убеждена, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить. В свою очередь, буду прилагать максимум усилий для освобождения всех наших соотечественников,
      – добавила она.

      Украинский омбудсмен добавила, что приложит максимум усилий для освобождения всех украинцев.

      Отметим, среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов.

      Напомним, ранее руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала, что в 2018 году оккупационная власть Крыма арестовала 37 человек по политическим мотивам. Среди задержанных – общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Тюрьма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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