Сколько украинских политзаключенных находится в тюрьмах РФ: Денисова озвучила количество

В тюрьмах Российской Федерации пока удерживают более 80 граждан Украины за их политические убеждения и проукраинскую гражданскую позицию.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

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"Ежегодно 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. К сожалению, вопрос политзаключенных сегодня крайне актуален. Российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинцев. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму", – написала она.

Омбудсмен напомнила, что людей похищают, пытают, арестовывают, проводят обыски, инкриминируют выдуманные преступления, причем политзаключенными в России украинцы могут стать лишь за гражданскую позицию.

"В целом более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды", – подчеркнула Денисова.

Кроме того, она привела слова политзаключенного Владимира Балуха, который на российском судилище сказал: "Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине".

Я убеждена, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить. В свою очередь, буду прилагать максимум усилий для освобождения всех наших соотечественников,

– добавила она.

Украинский омбудсмен добавила, что приложит максимум усилий для освобождения всех украинцев.

Отметим, среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов.

Напомним, ранее руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала, что в 2018 году оккупационная власть Крыма арестовала 37 человек по политическим мотивам. Среди задержанных – общественные активисты и украинские военнопленные моряки.