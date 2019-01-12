Скільки українських політв'язнів перебуває у тюрмах РФ: Денісова озвучила кількість

У в’язницях Російської Федерації наразі утримують понад 80 громадян України за їхні політичні переконання та проукраїнську громадянську позицію.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Facebook.

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"Щороку 12 січня в Україні відзначається День українського політв’язня. На жаль, питання політв’язнів сьогодні вкрай актуальне. Російський режим, перевершивши радянський тоталітаризм, знову розгорнув терор проти українців. Він прагне цілковито ліквідувати мовну, культурну та національну ідентичність на захоплених територіях нашої держави. Це масово відбувається в окупованому Криму", – написала вона.

Омбудсмен нагадала, що людей викрадають, катують, заарештовують, проводять обшуки, інкримінують вигадані злочини, причому політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за громадянську позицію.

"Загалом більше 80 громадян України утримуються в російських в’язницях за свої політичні погляди", – наголосила Денісова.

Окрім того, вона навела слова політв’язня Володимира Балуха, який на російському судилищі сказав: "Кожен сам вибирає ціну за любов до Батьківщини".

Я переконана, що саме любов до Батьківщини допоможе українським політв’язням витримати усі тортури та перемогти. В свою чергу, докладатиму максимум зусиль для звільнення усіх наших співвітчизників,

– додала вона.

Український омбудсмен додала, що докладатиме максимум зусиль для звільнення усіх українців.

Зазначимо, серед українських політв'язнів у Росії – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов.

Нагадаємо, раніше керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник розповіла, що у 2018 році окупаційна влада Криму арештувала 37 людей за політичними мотивами. Серед затриманих – громадські активісти та українські військовополонені моряки.