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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Скількома політв'язнями поповнились буцегарні окупованого Криму у 2018 році

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      Затримання в анексованому Криму
      Затримання в анексованому Криму / daily.rbc.ua

      У 2018 році окупаційна влада Криму арештувала 37 людей за політичними мотивами.

      Про це повідомила керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає "Громадське. Крим".

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      Серед затриманих – громадські активісти та українські військовополонені моряки.

      37 людей були позбавлені волі в рамках політично мотивованих справ, з них 13 – цивільні особи. Серед них є громадські активісти, наприклад, Сервер Мустафаєв, Енвер Бекіров, Євген Каракаш. Ще 24 людини – українські моряки, які є військовополоненими,
      – зазначила Скрипник. 

      За її словами, у 2018 році росіяни відкрили у Криму 44 нових політично вмотивованих кримінальних проваджень.

      Нагадаємо, 25 листопада під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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