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      Негода в окупованому Криму: 11 туристів потрапили у снігову пастку

      82 Читать новость на русском
      У Криму передбачають погіршення погодних умов
      У Криму передбачають погіршення погодних умов / фото з відкритих джерел

      У Криму 5 січня рятувальники надали допомогу 11 туристам. Люди заблукали у гірській місцевості під час негоди.

      Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на російське МНС на окупованому півострові.

      Читайте також: Україну замітає снігом: в "Укравтодорі" сповістили про ситуацію на дорогах

      У районі турбази "Онікс Тур" гори Чатир-Даг збилася з маршруту група молодих людей у кількості 6 чоловік на чолі з викладачем і потребували допомоги рятувальників,
      – повідомили рятувальники.

      Так, групу туристів шукали близько двох годин. Медичної допомоги ніхто не потребував.

      Окрім того, допомогу довелось надавати двом застряглим туристам на яйлі Орта-Сирт. Вони не могли самостійно вибратися із цієї місцевості через занепад сил і складні погодні умови.

      Також повідомляється, що в районі Ангарського перевалу жінка і двоє дітей пішли кататися на лижах і збилися з маркованого маршруту.

      Додамо, що у Криму 6 січня очікується погіршення погодних умов.

      Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.

      Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.

      Згодом підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.

      лавина Крим інструкція що робити під час сходження лавиниЩо робити під час сходження лавини: інфографіка

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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