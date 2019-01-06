Негода в окупованому Криму: 11 туристів потрапили у снігову пастку

У Криму 5 січня рятувальники надали допомогу 11 туристам. Люди заблукали у гірській місцевості під час негоди.

Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на російське МНС на окупованому півострові.

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У районі турбази "Онікс Тур" гори Чатир-Даг збилася з маршруту група молодих людей у кількості 6 чоловік на чолі з викладачем і потребували допомоги рятувальників,

– повідомили рятувальники.

Так, групу туристів шукали близько двох годин. Медичної допомоги ніхто не потребував.

Окрім того, допомогу довелось надавати двом застряглим туристам на яйлі Орта-Сирт. Вони не могли самостійно вибратися із цієї місцевості через занепад сил і складні погодні умови.

Також повідомляється, що в районі Ангарського перевалу жінка і двоє дітей пішли кататися на лижах і збилися з маркованого маршруту.

Додамо, що у Криму 6 січня очікується погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.



Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.



Згодом підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.