У Криму зійшла лавина: окупанти вдалися до радикальних заходів

Підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.

Про це йдеться у листі, направленому в регіональні відомства та екстрені служби, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Сніжний циклон покинув територію України: яка ситуація на дорогах

У зв'язку з несприятливими погодними умовами і загрозою сходу сніжної лавини з гори Ай-Петрі в цілях забезпечення безпеки дорожнього руху припинено рух для всіх видів механічних транспортних засобів на автомобільній дорозі Бахчисарай – Ялта на ділянці Соколине – Ай-Петрі – Учан-Су,

– йдеться в повідомленні.

Так звана Служба автомобільних доріг Криму має організувати перекриття дороги і контролювати наявність відповідних дорожніх знаків. Окрім того, окупанти встановлять шлагбауми при в'їзді на дорогу.

Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.



Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.