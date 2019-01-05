17:31
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      У Криму зійшла лавина: окупанти вдалися до радикальних заходів

      2361 Читать новость на русском
      Влада окупованого Криму закрила гірську дорогу на Ай-Петрі
      Влада окупованого Криму закрила гірську дорогу на Ай-Петрі / Фото з соціальних мереж

      Підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.

      Про це йдеться у листі, направленому в регіональні відомства та екстрені служби, передає "Радіо Свобода".

      Читайте також: Сніжний циклон покинув територію України: яка ситуація на дорогах

      У зв'язку з несприятливими погодними умовами і загрозою сходу сніжної лавини з гори Ай-Петрі в цілях забезпечення безпеки дорожнього руху припинено рух для всіх видів механічних транспортних засобів на автомобільній дорозі Бахчисарай – Ялта на ділянці Соколине – Ай-Петрі – Учан-Су,
      – йдеться в повідомленні.

      Так звана Служба автомобільних доріг Криму має організувати перекриття дороги і контролювати наявність відповідних дорожніх знаків. Окрім того, окупанти встановлять шлагбауми при в'їзді на дорогу.

      Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори. 

      Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Сніг в Україні Негода в Україні Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      сьогодні , 17:02 Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      Наталя Сколоздра 523
      Російська економіка проти Путіна
      сьогодні , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 871
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 773
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 112
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Депутати дозволили заарештувати Онищенка
       5 липня 2016 , 12:07 61
      Колишній наставник збірної Англії був близький до того, щоб очолити Динамо
       11 серпня 2018 , 16:27
      Головні новини футболу 20 вересня: Динамо і Ворскла взяли очко на двох в ЛЄ, Хацкевич коментує можливість відставки
       21 вересня 2018 , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук