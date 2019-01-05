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      Сніжний циклон покинув територію України: яка ситуація на дорогах

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      Сніжний циклон покинув територію України
      Сніжний циклон покинув територію України / Фото з відкритих джерел

      Циклон, який приніс сильні снігопади та хуртовини у південно-східні області, залишив територію України. Станом на суботу, 5 січня, заторів на дорогах немає.

      Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

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      "Станом на 8:00 5 січня 2019 року циклон залишив територію країни", – йдеться у повідомленні.

      Унаслідок проходження циклону, який прийшов в Україну 4 січня, найбільше опадів у вигляді снігу та мокрого снігу з сильним вітром було в південних районах Запорізької та Донецької областей. Висота снігового покриву там сягнула до 30 сантиметрів.

      Проїзд дорогами державного значення забезпечено, заторів на автомобільних дорогах державного значення не зафіксовано,
      – додали у відомстві.

      Усі обмеження руху вантажівок на окремих дорогах Запорізької області, які були введені через негоду, вже зняті.

      Працівники "Укравтодору" розчищують проїзні частини доріг від снігу, та здійснюють їх обробку протиожеледними матеріалами.

      "Стан покриття на а/д державного значення в Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Луганській, Дніпропетровській та Херсонській областях засніжений. У Запорізькій та Донецькій області місцями перемети", – додали у "Укравтодорі".

      Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що з 4 по 5 січня внаслідок переміщення активного циклону Україною у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. А в Одеській та Миколаївській областях вже оголосили штормове попередження.

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Укравтодор
      Джерело: 24 Канал
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