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      Снежный циклон покинул территорию Украины: какова ситуация на дорогах

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      Снежный циклон покинул территорию Украины
      Снежный циклон покинул территорию Украины / Фото из открытых источников

      Циклон, принесший сильные снегопады и метели в юго-восточные области, покинул территорию Украины. По состоянию на субботу, 5 января, пробок на дорогах нет.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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      "По состоянию на 8:00 5 января 2019 года циклон покинул территорию страны", – говорится в сообщении.

      В результате прохождения циклона, который пришел в Украину 4 января, больше всего осадков в виде снега и мокрого снега с сильным ветром было в южных районах Запорожской и Донецкой областей. Высота снежного покрова там достигла до 30 сантиметров.

      Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, пробок на автомобильных дорогах государственного значения не зафиксировано,
      – добавили в ведомстве.

      Все ограничения движения грузовиков на отдельных дорогах Запорожской области, которые были введены из-за непогоды, уже сняты.

      Работники "Укравтодора" расчищают проезжие части дорог от снега, и осуществляют их обработку противогололедными материалами.

      "Состояние покрытия на а/д государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областях заснеженное. В Запорожской и Донецкой области местами переметы", – добавили в "Укравтодоре".

      Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 4 по 5 января в результате перемещения активного циклона по Украине в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий. А в Одесской и Николаевской областях уже объявили штормовое предупреждение.

      Теги: Новости Украины Укравтодор Снег в Украине Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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