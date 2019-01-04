В Крыму сошла лавина: на дороге застряли более 100 автомобилей
В оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы.
Об этом сообщают российские чрезвычайники.
По данным "Крымавтодора", более сотни авто не могли проехать и ждали расчистки дороги. Снег на трассе убирали спасатели и 4 единицы спецтехники.
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Очевидцы заявляли, что в пробке на трассе стоят уже более 5 часов и не могли спуститься вниз.
Однако российские чрезвычайники вечером сообщили, что по состоянию на 18:30 (по киевскому времени) они обрабатывают проблемные участки дороги, и при этом осуществляется движение транспорта.
Ранее спасатели предупреждали об опасности схода лавин и призвали в эти дни воздержаться от поездок в горы из-за снегопадов и сильного ветра. Добавим, что на гору Ай-Петри можно попасть на авто или по канатной дороге. На зиму трассу для авто на гору решили не закрывать.
Фото с места схода лавины с Ай-Петри