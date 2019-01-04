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      В Крыму сошла лавина: на дороге застряли более 100 автомобилей

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      На Ай-Петри сошла лавина
      На Ай-Петри сошла лавина / Фото из соцсетей

      В оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы.

      Об этом сообщают российские чрезвычайники.

      По данным "Крымавтодора", более сотни авто не могли проехать и ждали расчистки дороги. Снег на трассе убирали спасатели и 4 единицы спецтехники.

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      Очевидцы заявляли, что в пробке на трассе стоят уже более 5 часов и не могли спуститься вниз.

      Однако российские чрезвычайники вечером сообщили, что по состоянию на 18:30 (по киевскому времени) они обрабатывают проблемные участки дороги, и при этом осуществляется движение транспорта.

      Ранее спасатели предупреждали об опасности схода лавин и призвали в эти дни воздержаться от поездок в горы из-за снегопадов и сильного ветра. Добавим, что на гору Ай-Петри можно попасть на авто или по канатной дороге. На зиму трассу для авто на гору решили не закрывать.

      Лавина Крим Ай-Петрі
      Фото с места схода лавины с Ай-Петри

       

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Снег в Украине Непогода в Украине Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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