В Крыму сошла лавина: на дороге застряли более 100 автомобилей

В оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы.

Об этом сообщают российские чрезвычайники.

По данным "Крымавтодора", более сотни авто не могли проехать и ждали расчистки дороги. Снег на трассе убирали спасатели и 4 единицы спецтехники.

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Очевидцы заявляли, что в пробке на трассе стоят уже более 5 часов и не могли спуститься вниз.

С горы «Ай-Петри» сошла снежная лавина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. / / «Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — написал один из туристов застрявших в горах. / / По словам автолюби.. https://t.co/tcokwxBR8E — Подслушано Судак (@overhearsudak) 4 января 2019 г.

Однако российские чрезвычайники вечером сообщили, что по состоянию на 18:30 (по киевскому времени) они обрабатывают проблемные участки дороги, и при этом осуществляется движение транспорта.

Ранее спасатели предупреждали об опасности схода лавин и призвали в эти дни воздержаться от поездок в горы из-за снегопадов и сильного ветра. Добавим, что на гору Ай-Петри можно попасть на авто или по канатной дороге. На зиму трассу для авто на гору решили не закрывать.



Фото с места схода лавины с Ай-Петри