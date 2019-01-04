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      У Криму зійшла лавина: на дорозі застрягли більше 100 автомобілів

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      На Ай-Петрі зійшла лавина
      На Ай-Петрі зійшла лавина / Фото з соціальних мереж

      В окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів застрягли на трасі та на плато гори.

      Про це повідомляють російські надзвичайники.

      За даними "Крымавтодору", більше сотні авто не могли проїхати та чекали на розчищення дороги. Сніг на трасі прибирали рятувальники та 4 одиниці спецтехніки.

      Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

      Очевидці заявляли, що в заторі на трасі стоять вже більше 5 годин і не могли спуститися вниз.

      Проте російські надзвичайники ввечері повідомили, що станом на 18:30 (за київським часом) вони обробляють проблемні ділянки дороги, і при цьому здійснюється рух транспорту.

      Раніше рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин та закликали у ці дні утриматися від поїздок у гори через снігопади та сильний вітер. Додамо, що на гору Ай-Петрі можна потрапити на авто або канатною дорогою. На зиму трасу для авто на гору вирішили не закривати.

      Лавина Крим Ай-Петрі
      Фото з місця сходження лавини з Ай-Петрі

       

      Теги: Новини України Новини Криму Надзвичайні ситуації Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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