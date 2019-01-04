У Криму зійшла лавина: на дорозі застрягли більше 100 автомобілів

В окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів застрягли на трасі та на плато гори.

Про це повідомляють російські надзвичайники.

За даними "Крымавтодору", більше сотні авто не могли проїхати та чекали на розчищення дороги. Сніг на трасі прибирали рятувальники та 4 одиниці спецтехніки.

Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

Очевидці заявляли, що в заторі на трасі стоять вже більше 5 годин і не могли спуститися вниз.

С горы «Ай-Петри» сошла снежная лавина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. / / «Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — написал один из туристов застрявших в горах. / / По словам автолюби.. https://t.co/tcokwxBR8E — Подслушано Судак (@overhearsudak) 4 января 2019 г.

Проте російські надзвичайники ввечері повідомили, що станом на 18:30 (за київським часом) вони обробляють проблемні ділянки дороги, і при цьому здійснюється рух транспорту.

Раніше рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин та закликали у ці дні утриматися від поїздок у гори через снігопади та сильний вітер. Додамо, що на гору Ай-Петрі можна потрапити на авто або канатною дорогою. На зиму трасу для авто на гору вирішили не закривати.



Фото з місця сходження лавини з Ай-Петрі