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      Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

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      Снігова лавина
      Снігова лавина / 24 канал

      Для більшості людей зимовий відпочинок у Карпатах пов'язаний з гірськолижними курортами. Проте, через снігопади ймовірне сходження лавин в гірських районах Карпат. Якщо ж ви плануєте відпочинок у зимових Карпатах – обов'язково ознайомтесь із правилами порятунку у разі екстреної ситуації.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини:

      - потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;

      - у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;

      - почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягайте на землю;

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      - захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;

      - коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;

      - потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають;

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      - якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.


      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Що таке лавина Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.

      Теги: Новини України Погода Публікації Негода в Україні Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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