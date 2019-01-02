Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

Для більшості людей зимовий відпочинок у Карпатах пов'язаний з гірськолижними курортами. Проте, через снігопади ймовірне сходження лавин в гірських районах Карпат. Якщо ж ви плануєте відпочинок у зимових Карпатах – обов'язково ознайомтесь із правилами порятунку у разі екстреної ситуації.

Як врятуватись під час сходження снігової лавини:

- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;

- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;



- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягайте на землю;

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- захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;

- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;

- потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають;

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- якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини

Що таке лавина Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.