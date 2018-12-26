У Карпатах насипало понад метр снігу: неймовірні фото та відео

Українські Карпати продовжує замітати снігом. Так, станом на 26 грудня на високогір’ї Карпат висота снігового покриву місцями сягала понад 1 метр.

Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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Так, на станції Пожежевська висота снігового покриву становить 35-99 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -8,1 градуса морозу. Є загроза сходження лавин.

На станції Плай температура повітря була дещо вищою – -5,4 градуси морозу, пориви вітру сягають до 10 метрів за секунду. Проте, висота снігового покриву становить 17-73 сантиметри і він стабільно закріплений.

Найбільше засипало Драгобрат, де кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти.

На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -10,3 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 106 сантиметів,

– йдеться у повідомленні.

У мережі користувачі діляться красивими фото з відпочинку в зимових Карпатам. На них видно, що подекуди снігом завалило дороги та будинки.