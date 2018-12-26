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      У Карпатах насипало понад метр снігу: неймовірні фото та відео

      1595 Читать новость на русском
      Карпати засніжило
      Карпати засніжило / Фото з Instagram

      Українські Карпати продовжує замітати снігом. Так, станом на 26 грудня на високогір’ї Карпат висота снігового покриву місцями сягала понад 1 метр.

      Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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      Так, на станції Пожежевська  висота снігового покриву становить 35-99 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -8,1 градуса морозу. Є загроза сходження лавин.

      На станції Плай температура повітря була дещо вищою – -5,4 градуси морозу, пориви вітру сягають до 10 метрів за секунду. Проте, висота снігового покриву становить 17-73 сантиметри і він стабільно закріплений.

      Найбільше засипало Драгобрат, де кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти.

      На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -10,3 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 106 сантиметів,
      – йдеться у повідомленні.

      У мережі користувачі діляться красивими фото з відпочинку в зимових Карпатам. На них видно, що подекуди снігом завалило дороги та будинки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ ️ ️ . . . #драгобрат #dragobrat #carpathians #mountains #snow #ukraine

      Допис, поширений Kate Miroshnichenko (@kate._miroshnichenko)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #таблеточкаотхандры #драгобрат

      Допис, поширений Masha. Artist (@mariya_ivashuna)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вовка і йолкі #сноуборд #Драгобрат

      Допис, поширений Таtyana Fly (@kazkovazorya)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      И пусть весь мир подождет... #карпаты #плай #горы

      Допис, поширений MarinaSpirinamint (@marinaspirinamint)

       

       

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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