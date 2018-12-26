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      В Карпатах насыпало больше метра снега: невероятные фото и видео

      116 Читати новину українською
      Карпаты засыпало снегом
      Карпаты засыпало снегом / Фото из Instagram

      Украинские Карпаты продолжает заметать снегом. Так, по состоянию на 26 декабря на высокогорье Карпат высота снежного покрова местами достигала более 1 метра.

      Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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      Так, на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 35-99 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -8,1 градуса мороза. Есть угроза схода лавин.

      На станции Плай температура воздуха была несколько выше – -5,4 градуса мороза, порывы ветра достигают до 10 метров в секунду. Однако высота снежного покрова составляет 17-73 сантиметра и он стабильно закреплен.

      Больше всего засыпало Драгобрат, где сугробы достигают более 1 метра высоты.

      На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -10,3 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 106 сантиметов,
      – говорится в сообщении.

      В сети пользователи делятся красивыми фото с отдыха в зимних Карпатах. На них видно, что местами снегом завалило дороги и дома.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ ️ ️ . . . #драгобрат #dragobrat #carpathians #mountains #snow #ukraine

      Допис, поширений Kate Miroshnichenko (@kate._miroshnichenko)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #таблеточкаотхандры #драгобрат

      Допис, поширений Masha. Artist (@mariya_ivashuna)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вовка і йолкі #сноуборд #Драгобрат

      Допис, поширений Таtyana Fly (@kazkovazorya)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      И пусть весь мир подождет... #карпаты #плай #горы

      Допис, поширений MarinaSpirinamint (@marinaspirinamint)

       

       

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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