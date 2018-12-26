В Карпатах насыпало больше метра снега: невероятные фото и видео

Украинские Карпаты продолжает заметать снегом. Так, по состоянию на 26 декабря на высокогорье Карпат высота снежного покрова местами достигала более 1 метра.

Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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Так, на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 35-99 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -8,1 градуса мороза. Есть угроза схода лавин.

На станции Плай температура воздуха была несколько выше – -5,4 градуса мороза, порывы ветра достигают до 10 метров в секунду. Однако высота снежного покрова составляет 17-73 сантиметра и он стабильно закреплен.

Больше всего засыпало Драгобрат, где сугробы достигают более 1 метра высоты.

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -10,3 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 106 сантиметов,

– говорится в сообщении.

В сети пользователи делятся красивыми фото с отдыха в зимних Карпатах. На них видно, что местами снегом завалило дороги и дома.