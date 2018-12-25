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      На Полтавщине из-за снегопада закрыли дороги и школы: фото и видео

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      На Полтавщине из-за снегопада закрыли дороги и школы
      На Полтавщине из-за снегопада закрыли дороги и школы / objectiv.tv

      В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра, 26 декабря, отменят занятия в школах, а также из-за снегопада отменили ряд областных и межобластных автобусных рейсов.

      Об этом сообщает местное издание Kolo.news.

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      Известно, что из-за сложных погодных условий автовокзал Полтавы отменил большую часть междугородных и межобластных рейсов. В частности, отменили рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромнов, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей. Кроме того, большинство автобусных рейсов отменили из-за нерасчищенных дороги.

      Стоит добавить, что в мэрии Кременчуга УНИАН сообщили, что завтра, 26 декабря, отменены занятия во всех 29 школах города. Кроме того, занятия отменили и в некоторых селах Полтавской области, поскольку дороги между селами заметенные.

      Смотрите видео как засыпало снегом Полтаву

      Напомним, что в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных автодорогах затруднено движение транспортных средств.

      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Образование Погода Непогода в Украине Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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