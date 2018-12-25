На Полтавщине из-за непогоды десятки машин застряли в снежных заносах: фото

Подразделения спасателей ГСЧС в Полтавской области вытащили из снежных заносов около 60 автомобилей, среди них четыре автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.

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Спасатели Полтавщины оказывают помощь гражданам, которые оказались в сложной ситуации на автодорогах области.



Спасатели вытащили из снежных заносов 4 автомобиля скорой помощи

Из-за непогоды отменены междугородные и межобластные автобусные рейсы. В частности, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигов, Ромны, Лохвица и других городов Полтавской и соседних областей.



Из-за непогоды машины массово застревают в снежных сугробах

В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.