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      На Полтавщине из-за непогоды десятки машин застряли в снежных заносах: фото

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      На Полтавщине из-за непогоды машины массово застревают в снежных сугробах
      На Полтавщине из-за непогоды машины массово застревают в снежных сугробах / ДСНС

      Подразделения спасателей ГСЧС в Полтавской области вытащили из снежных заносов около 60 автомобилей, среди них четыре автомобиля скорой помощи.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.

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      Спасатели Полтавщины оказывают помощь гражданам, которые оказались в сложной ситуации на автодорогах области.

      Рятувальники витягли із снігових заметів 4 автомобілі швидкої допомоги
      Спасатели вытащили из снежных заносов 4 автомобиля скорой помощи

      Из-за непогоды отменены междугородные и межобластные автобусные рейсы. В частности, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигов, Ромны, Лохвица и других городов Полтавской и соседних областей.

      Через негоду машини масово застрягають у снігових заметах
      Из-за непогоды машины массово застревают в снежных сугробах

      В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине ГСЧС Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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