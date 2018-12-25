На Полтавщині через негоду десятки авто застрягли у снігових заметах: фото

Підрозділи рятувальників ДСНС у Полтавській області витягнули зі снігових заметів близько 60 автомобілів, зокрема серед них чотири автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Полтавської області.

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Рятувальники Полтавщини надають допомогу громадянам, які опинились у складній ситуації на автошляхах області.



Рятувальники витягли із снігових заметів 4 автомобілі швидкої допомоги

Через негоду скасовано міжміські та міжобласні автобусні рейси. Зокрема, через заметілі з Полтави скасовано рейси в напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці й інших міст Полтавської і сусідніх областей.



Через негоду машини масово застрягають у снігових заметах

У Кременчуку також повідомили про скасування рейсів на Київ, Кіровоград і приміських маршрутів.