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      На Полтавщині через негоду десятки авто застрягли у снігових заметах: фото

      364 Читать новость на русском
      На Полтавщині через негоду машини масово застрягають у снігових заметах
      На Полтавщині через негоду машини масово застрягають у снігових заметах / ДСНС

      Підрозділи рятувальників ДСНС у Полтавській області витягнули зі снігових заметів близько 60 автомобілів, зокрема серед них чотири автомобілі швидкої допомоги.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС Полтавської області.

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      Рятувальники Полтавщини надають допомогу громадянам, які опинились у складній ситуації на автошляхах області.

      Рятувальники витягли із снігових заметів 4 автомобілі швидкої допомоги
      Рятувальники витягли із снігових заметів 4 автомобілі швидкої допомоги

      Через негоду скасовано міжміські та міжобласні автобусні рейси. Зокрема, через заметілі з Полтави скасовано рейси в напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці й інших міст Полтавської і сусідніх областей.

      Через негоду машини масово застрягають у снігових заметах
      Через негоду машини масово застрягають у снігових заметах

      У Кременчуку також повідомили про скасування рейсів на Київ, Кіровоград і приміських маршрутів.

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Новини Полтави ДСНС
      Джерело: 24 канал
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