В Україні погіршиться погода: в яких областях чекати негоду

25 грудня на більшій частині території України можливе ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про снігопади, ожеледицю, шквали вітру, небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та зсувів снігу на дороги.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Зокрема, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях сильно сніжитиме, а на дорогах буде ожеледиця. У Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях – сильні пориви вітру, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.



Укргідрометцентр попереджає про негоду в Україні

У південних областях синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю, а в північних та західних ще й про потужні шквали вітру.

На дорогах країни ожеледиця. В Україні пориви вітру 15-20 метрів за секунду, у Приазов"ї місцями 25-28 метрів за секунду. Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, 26-27 грудня в Україні триматиметься морозяна погода, місцями пройдуть сильні снігопади, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, у відкритій частині Азовського моря хвилі до 1,5-2 метрів.