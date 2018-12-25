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      В Украине ухудшится погода: в каких областях ждать непогоду

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      25 декабря в Украине ухудшится погода
      25 декабря в Украине ухудшится погода / Фото из открытых источников

      25 декабря на большей части территории Украины возможно осложнение погодных условий. Синоптики предупреждают о снегопадах, гололедице, шквалах ветра, опасности схода снежных лавин в Карпатах и оползней снега на дороги.

      Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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      В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будет сильно снежить, а на дорогах будет гололедица. В Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – сильные порывы ветра, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.


      Укргидрометцентр предупреждает о непогоде в Украине

      В южных областях синоптики предупреждают о метели и гололедице, а в северных и западных еще и мощные шквалы ветра.

      На дорогах страны гололедица. В Украине порывы ветра 15-20 метров за секунду, в приазовье местами 25-28 метров за секунду. Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах,
      – говорится в сообщении.

      В то же время, 26-27 декабря в Украине сохранится морозная погода, местами пройдут сильные снегопады, порывы ветра до 15-20 метров за секунду, в открытой части Азовского моря волны до 1,5-2 метров.

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      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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