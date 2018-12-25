На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео

У деяких містах і селах Полтавської області через негоду завтра, 26 грудня, скасують заняття у школах, а також через снігопад скасували низку обласних та міжобласних автобусних рейсів.

Про це повідомляє місцеве видання Kolo.news.

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Відомо, що через складні погодні умови автовокзал Полтави скасував більшу частину міжміських і міжобласних рейсів. Зокрема, скасували рейси у напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці та інших міст Полтавської та сусідніх областей. Крім того, більшість автобусних рейсів відмінили через нерозчищені дороги.

Варто додати, що у мерії Кременчука УНІАН повідомили, що завтра, 26 грудня, скасовані заняття у всіх 29 школах міста. Крім того, заняття скасували і в деяких селах Полтавської області, оскільки дороги між селами заметені.

Дивіться відео як засипало снігом Полтаву

Нагадаємо, що у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.