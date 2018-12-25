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      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео

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      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи / objectiv.tv

      У деяких містах і селах Полтавської області через негоду завтра, 26 грудня, скасують заняття у школах, а також через снігопад скасували низку обласних та міжобласних автобусних рейсів.

      Про це повідомляє місцеве видання Kolo.news.

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      Відомо, що через складні погодні умови автовокзал Полтави скасував більшу частину міжміських і міжобласних рейсів. Зокрема, скасували рейси у напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці та інших міст Полтавської та сусідніх областей. Крім того, більшість автобусних рейсів відмінили через нерозчищені дороги.

      Варто додати, що у мерії Кременчука УНІАН повідомили, що завтра, 26 грудня, скасовані заняття у всіх 29 школах міста. Крім того, заняття скасували і в деяких селах Полтавської області, оскільки дороги між селами заметені.

      Дивіться відео як засипало снігом Полтаву

      Нагадаємо, що у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.

      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода Освіта Новини Полтави
      Джерело: 24 Канал
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