На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
У деяких містах і селах Полтавської області через негоду завтра, 26 грудня, скасують заняття у школах, а також через снігопад скасували низку обласних та міжобласних автобусних рейсів.
Про це повідомляє місцеве видання Kolo.news.
Читайте також: На Полтавщині через негоду десятки авто застрягли у снігових заметах: фото
Відомо, що через складні погодні умови автовокзал Полтави скасував більшу частину міжміських і міжобласних рейсів. Зокрема, скасували рейси у напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці та інших міст Полтавської та сусідніх областей. Крім того, більшість автобусних рейсів відмінили через нерозчищені дороги.
Варто додати, що у мерії Кременчука УНІАН повідомили, що завтра, 26 грудня, скасовані заняття у всіх 29 школах міста. Крім того, заняття скасували і в деяких селах Полтавської області, оскільки дороги між селами заметені.
Дивіться відео як засипало снігом Полтаву
Нагадаємо, що у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.