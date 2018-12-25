Негода в Україні: де ускладнено рух транспорту – фото
У вівторок, 25 грудня, у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.
Про це повідомили у департаменті комунікації Нацполіції України.
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Відомо, що унаслідок негоди ускладнено рух на деяких ділянках автодоріг Полтавської області, на трасі Київ-Харків поблизу с.Решетилівка, а також на спуску та підйомі с.Мачухи на автошляху Суми-Полтава-Олександрія. Також ускладнено рух автошляхами Черкаської області.
У Черкаській області ускладнений рух транспорту унаслідок негоди в Україні//Фото: Національна поліція
Крім того, на Миколаївщині сніговими переметами ускладнено рух вантажного транспорту на автодорозі Кишинів-Платонов. Певні ускладнення руху також є на автодорогах Кіровоградської та Сумської областей.
Поліція рекомендує утриматись від дальніх поїздок. На місця ускладнень руху направлено важку техніку для розчищення проїзної частини,
– інформують у поліції.
Раніше 24 канал повідомляв, що підрозділи рятувальників ДСНС у Полтавській області витягнули зі снігових заметів близько 60 автомобілів, зокрема серед них чотири автомобілі швидкої допомоги.