Непогода в Украине: где затруднено движение транспорта – фото

Во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдаются сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных автодорогах затруднено движение транспортных средств.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

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Известно, что в результате непогоды затруднено движение на некоторых участках автодорог Полтавской области, на трассе Киев-Харьков вблизи с. Решетиловка, а также на спуске и подъеме с. Мачехи на автодороге Сумы-Полтава-Александрия. Также затруднено движение по автодорогам Черкасской области.



В Черкасской области затруднено движение транспорта по причине непогоды в Украине//Фото: Национальная полиция

Кроме того, на Николаевщине снежными заносами затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев-Платонов. Определенные затруднения движения также есть на автодорогах Кировоградской и Сумской областей.

Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. На места осложнений движения направлена тяжелая техника для расчистки проезжей части,

– информируют в полиции.

Ранее 24 канал сообщал, что подразделения спасателей ГСЧС в Полтавской области вытащили из снежных заносов около 60 автомобилей, среди них четыре автомобиля скорой помощи.