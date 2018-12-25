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      Непогода в Украине: где затруднено движение транспорта – фото

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      Непогода в Украине: где затруднено движение транспорта
      Непогода в Украине: где затруднено движение транспорта / npu.gov.ua

      Во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдаются сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных автодорогах затруднено движение транспортных средств.

      Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

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      Известно, что в результате непогоды затруднено движение на некоторых участках автодорог Полтавской области, на трассе Киев-Харьков вблизи с. Решетиловка, а также на спуске и подъеме с. Мачехи на автодороге Сумы-Полтава-Александрия. Также затруднено движение по автодорогам Черкасской области.

      негода в Україні ускладнений шлях Черкаська область
      В Черкасской области затруднено движение транспорта по причине непогоды в Украине//Фото: Национальная полиция

      Кроме того, на Николаевщине снежными заносами затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев-Платонов. Определенные затруднения движения также есть на автодорогах Кировоградской и Сумской областей.

      Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. На места осложнений движения направлена тяжелая техника для расчистки проезжей части,
      – информируют в полиции.

      Ранее 24 канал сообщал, что подразделения спасателей ГСЧС в Полтавской области вытащили из снежных заносов около 60 автомобилей, среди них четыре автомобиля скорой помощи.

      Теги: Новости Украины Полиция Дороги Транспорт Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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