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      Погода суттєво погіршиться: застереження від ДСНС

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      У ДСНС попередили про значне погіршення погодних умов 27 грудня
      У ДСНС попередили про значне погіршення погодних умов 27 грудня / Фото з відкритих джерел

      У Держслужбі надзвичайних ситуацій попереджають, що 27 грудня в Україні очікують значне погіршення погодних умов. Прогнозується, що температура повітря знизиться у деяких регіонах до 6 градусів морозу, а швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

      Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті відомства.

      Читайте також: Негода в Україні: відомо, яка ситуація на дорогах державного значення

      "27 грудня в Україні очікується часом сніг місцями пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду. Прогнозується, що стовпчики термометрів удень показуватимуть від 0 до 6 градусів нижче нуля, а на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни, буде підвищення температури від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", – кажуть у ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

      Водночас надзвичайники додають, що на дорогах України спостерігатиметься ожеледиця. Крім того, швидкість поривів вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

      "Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", – наголошують у держслужбі.

      Докладніше з прогнозом погоди на 27 грудня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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