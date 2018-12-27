Погода суттєво погіршиться: застереження від ДСНС

У Держслужбі надзвичайних ситуацій попереджають, що 27 грудня в Україні очікують значне погіршення погодних умов. Прогнозується, що температура повітря знизиться у деяких регіонах до 6 градусів морозу, а швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті відомства.

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"27 грудня в Україні очікується часом сніг місцями пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду. Прогнозується, що стовпчики термометрів удень показуватимуть від 0 до 6 градусів нижче нуля, а на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни, буде підвищення температури від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", – кажуть у ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Водночас надзвичайники додають, що на дорогах України спостерігатиметься ожеледиця. Крім того, швидкість поривів вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", – наголошують у держслужбі.

Докладніше з прогнозом погоди на 27 грудня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.