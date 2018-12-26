Прогноз погоди на 27 грудня: сильна негода починає відступати
У четвер, 27 грудня, в Україні потепліє, а морози, сильні снігопади та хуртовини почнуть відступати. У західних та південних регіонах буде сніжити, а в центрі та на півночі – без опадів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
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За її словами, у середу, 26 грудня, в Україну прийде циклон, який принесе сніжну погоду та хуртовини. Проте, до кінця доби він ослабне і в більшості областей буде спокійніша погода.
Найближчої ночі у східних областях, а 27 грудня в другій половині дня на Заході, опади будуть помірними.
На Півдні хіба що на Запоріжжі політає сніг та мокрий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині вдень без істотних опадів,
– зазначила синоптик.
Діденко додала, що температура повітря в Україні буде коливатися в межах -1-5 градусів морозу, а вночі на Сумщині та Харківщині до -10 градусів морозу.
Найтепліше буде у західних областях та у південній частині країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0+4 градусів тепла.
У Києві 27 грудня хуртовини та снігопади послабляться, проте вже 28 грудня знову почнеться негода. Температура повітря у столиці передбачається 0-3 градуси морозу.
Прогноз погоди на четвер, 27 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…-3
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру