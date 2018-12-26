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      Прогноз погоди на 27 грудня: сильна негода починає відступати

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      Погода 27 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 27 грудня / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 27 грудня, в Україні потепліє, а морози, сильні снігопади та хуртовини почнуть відступати. У західних та південних регіонах буде сніжити, а в центрі та на півночі – без опадів.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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      За її словами, у середу, 26 грудня, в Україну прийде циклон, який принесе сніжну погоду та хуртовини. Проте, до кінця доби він ослабне і в більшості областей буде спокійніша погода.

      Найближчої ночі у східних областях, а 27 грудня в другій половині дня на Заході, опади будуть помірними.
      На Півдні хіба що на Запоріжжі політає сніг та мокрий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині вдень без істотних опадів,
      – зазначила синоптик.

      Діденко додала, що температура повітря в Україні буде коливатися в межах -1-5 градусів морозу, а вночі на Сумщині та Харківщині до -10 градусів морозу.

      via GIPHY

      Найтепліше буде у західних областях та у південній частині країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0+4 градусів тепла.

      У Києві 27 грудня хуртовини та снігопади послабляться, проте вже 28 грудня знову почнеться негода. Температура повітря у столиці передбачається 0-3 градуси морозу.

      Прогноз погоди на четвер, 27 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…-3

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1

       


      Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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