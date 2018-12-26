Прогноз погоди на 27 грудня: сильна негода починає відступати

У четвер, 27 грудня, в Україні потепліє, а морози, сильні снігопади та хуртовини почнуть відступати. У західних та південних регіонах буде сніжити, а в центрі та на півночі – без опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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За її словами, у середу, 26 грудня, в Україну прийде циклон, який принесе сніжну погоду та хуртовини. Проте, до кінця доби він ослабне і в більшості областей буде спокійніша погода.

Найближчої ночі у східних областях, а 27 грудня в другій половині дня на Заході, опади будуть помірними.

На Півдні хіба що на Запоріжжі політає сніг та мокрий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині вдень без істотних опадів,

– зазначила синоптик.

Діденко додала, що температура повітря в Україні буде коливатися в межах -1-5 градусів морозу, а вночі на Сумщині та Харківщині до -10 градусів морозу.

Найтепліше буде у західних областях та у південній частині країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до 0+4 градусів тепла.

У Києві 27 грудня хуртовини та снігопади послабляться, проте вже 28 грудня знову почнеться негода. Температура повітря у столиці передбачається 0-3 градуси морозу.

Прогноз погоди на четвер, 27 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…-3

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру