Яка погода на нас чекає 31 грудня: прогноз

31 грудня і 1 січня до нас наблизиться циклон атлантичного походження, проте Україну "святковим снігом" не замете.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь.

Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень і дощу – залежно від температури повітря", – зазначила експертка.

Вночі 1 січня в Україні температура коливатиметься від -6 градусів морозу до нуля. На Сумщині та Харківщині температура опуститься до -8 градусів. На Заході буде близько нуля.