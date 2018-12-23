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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
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      Яка погода на нас чекає 31 грудня: прогноз

      2647 Читать новость на русском
      Новий рік Україна зустріне без снігу
      Новий рік Україна зустріне без снігу / Screenshot

      31 грудня і 1 січня до нас наблизиться циклон атлантичного походження, проте Україну "святковим снігом" не замете.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      "У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь.
      Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень і дощу – залежно від температури повітря", – зазначила експертка. 

      Вночі 1 січня в Україні температура коливатиметься від -6 градусів морозу до нуля. На Сумщині та Харківщині температура опуститься до -8 градусів. На Заході буде близько нуля.

       

      Теги: Новини України Погода Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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