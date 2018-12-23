Прогноз погоди на 24 грудня: в Україну крадеться похолодання, всюди – сніг із дощем
Погода в Україні у понеділок, 24 грудня, буде прохолодною, по всій території синоптики обіцяють мокрий сніг із дощем.
Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Найтепліше, традиційно, буде у південних регіонах та у Криму. Так, на півострові повітря прогріється до +4...+6 градусів, а на узбережжях Чорного і Азовського морів – до +1...+4 градусів.
А ось найхолодніше буде у низці північних та східних областей. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині стовпчики термометрів зупиняться на поділках у 0...-2 градуси.
По всій території України й надалі пройде мокрий сніг із дощем.
Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса, падатиме мокрий сніг із дощем.
Прогноз погоди на понеділок, 24 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…-2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на понеділок, 24 грудня, від Укргідрометцентру