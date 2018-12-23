Прогноз погоди на 24 грудня: в Україну крадеться похолодання, всюди – сніг із дощем

Погода в Україні у понеділок, 24 грудня, буде прохолодною, по всій території синоптики обіцяють мокрий сніг із дощем.

Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найтепліше, традиційно, буде у південних регіонах та у Криму. Так, на півострові повітря прогріється до +4...+6 градусів, а на узбережжях Чорного і Азовського морів – до +1...+4 градусів.

А ось найхолодніше буде у низці північних та східних областей. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині стовпчики термометрів зупиняться на поділках у 0...-2 градуси.

По всій території України й надалі пройде мокрий сніг із дощем.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса, падатиме мокрий сніг із дощем.

Прогноз погоди на понеділок, 24 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…-2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на понеділок, 24 грудня, від Укргідрометцентру