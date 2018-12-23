Прогноз погоды на 24 декабря: в Украину крадется похолодание, повсюду – снег с дождем
Погода в Украине в понедельник, 24 декабря, будет прохладной, по всей территории синоптики обещают мокрый снег с дождем.
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах и в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется до +4...+6 градусов, а на побережьях Черного и Азовского морей – до +1...+4 градусов.
А вот холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине столбики термометров остановятся на делениях в 0...-2 градуса.
По всей территории Украины и дальше прогнозируется мокрый снег с дождем.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, будет падать мокрый снег с дождем.
Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...-2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, от Укргидрометцентра