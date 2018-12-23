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      Прогноз погоды на 24 декабря: в Украину крадется похолодание, повсюду – снег с дождем

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      Погода 24 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 24 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 24 декабря, будет прохладной, по всей территории синоптики обещают мокрый снег с дождем.

      Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах и в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется до +4...+6 градусов, а на побережьях Черного и Азовского морей – до +1...+4 градусов.

      А вот холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине столбики термометров остановятся на делениях в 0...-2 градуса.

      По всей территории Украины и дальше прогнозируется мокрый снег с дождем.

      Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, будет падать мокрый снег с дождем.

      Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...-2

      Сумы – 0...-2

      Полтава – 0...-2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...+1

      погода у грудні погода на 24 грудня
      Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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