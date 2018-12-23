Прогноз погоды на 24 декабря: в Украину крадется похолодание, повсюду – снег с дождем

Погода в Украине в понедельник, 24 декабря, будет прохладной, по всей территории синоптики обещают мокрый снег с дождем.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах и в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется до +4...+6 градусов, а на побережьях Черного и Азовского морей – до +1...+4 градусов.

А вот холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине столбики термометров остановятся на делениях в 0...-2 градуса.

По всей территории Украины и дальше прогнозируется мокрый снег с дождем.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, будет падать мокрый снег с дождем.

Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...-2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на понедельник, 24 декабря, от Укргидрометцентра