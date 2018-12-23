Какая погода нас ждет 31 декабря: прогноз

31 декабря и 1 января к нам приблизится циклон атлантического происхождения, однако Украину "праздничным снегом" не заметет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В новогоднюю ночь – снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу), днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождя – в зависимости от температуры воздуха", – отметила эксперт.

Ночью 1 января в Украине температура будет колебаться от -6 градусов мороза до нуля. На Сумщине и Харьковщине температура опустится до -8 градусов. На Западе будет около нуля.