Прогноз погоды на 27 декабря: сильная непогода начинает отступать

В четверг, 27 декабря, в Украине потеплеет, а морозы, сильные снегопады и метели начнут отступать. В западных и южных регионах будет снежить, а в центре и на севере – без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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По ее словам, в среду, 26 декабря, в Украину придет циклон, который принесет снежную погоду и метели. Тем не менее, до конца суток он ослабнет и в большинстве областей будет спокойнее погода.

Ближайшей ночью в восточных областях, а 27 декабря во второй половине дня на Западе, осадки будут умеренными.

На Юге разве что на Запорожье полетает снег и мокрый снег, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине днем без существенных осадков,

– отметила синоптик.

Диденко добавила, что температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1-5 градусов мороза, а ночью на Сумщине и Харьковщине до -10 градусов мороза.

Теплее всего будет в западных областях и в южной части страны. Там столбики термометров поднимутся до 0+4 градусов тепла.

В Киеве 27 декабря метели и снегопады ослабнут, однако уже 28 декабря опять начнется непогода. Температура воздуха в столице предполагается 0-3 градуса мороза.

Прогноз погоды на четверг, 27 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра