Прогноз погоды на 27 декабря: сильная непогода начинает отступать
В четверг, 27 декабря, в Украине потеплеет, а морозы, сильные снегопады и метели начнут отступать. В западных и южных регионах будет снежить, а в центре и на севере – без осадков.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
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По ее словам, в среду, 26 декабря, в Украину придет циклон, который принесет снежную погоду и метели. Тем не менее, до конца суток он ослабнет и в большинстве областей будет спокойнее погода.
Ближайшей ночью в восточных областях, а 27 декабря во второй половине дня на Западе, осадки будут умеренными.
На Юге разве что на Запорожье полетает снег и мокрый снег, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине днем без существенных осадков,
– отметила синоптик.
Диденко добавила, что температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1-5 градусов мороза, а ночью на Сумщине и Харьковщине до -10 градусов мороза.
Теплее всего будет в западных областях и в южной части страны. Там столбики термометров поднимутся до 0+4 градусов тепла.
В Киеве 27 декабря метели и снегопады ослабнут, однако уже 28 декабря опять начнется непогода. Температура воздуха в столице предполагается 0-3 градуса мороза.
Прогноз погоды на четверг, 27 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра