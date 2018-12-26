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      Прогноз погоды на 27 декабря: сильная непогода начинает отступать

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      Погода 27 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 27 декабря / Фото з відкритих джерел

      В четверг, 27 декабря, в Украине потеплеет, а морозы, сильные снегопады и метели начнут отступать. В западных и южных регионах будет снежить, а в центре и на севере – без осадков.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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      По ее словам, в среду, 26 декабря, в Украину придет циклон, который принесет снежную погоду и метели. Тем не менее, до конца суток он ослабнет и в большинстве областей будет спокойнее погода.

      Ближайшей ночью в восточных областях, а 27 декабря во второй половине дня на Западе, осадки будут умеренными.
      На Юге разве что на Запорожье полетает снег и мокрый снег, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине днем без существенных осадков,
      – отметила синоптик.

      Диденко добавила, что температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1-5 градусов мороза, а ночью на Сумщине и Харьковщине до -10 градусов мороза.

      via GIPHY

      Теплее всего будет в западных областях и в южной части страны. Там столбики термометров поднимутся до 0+4 градусов тепла.

      В Киеве 27 декабря метели и снегопады ослабнут, однако уже 28 декабря опять начнется непогода. Температура воздуха в столице предполагается 0-3 градуса мороза.

      Прогноз погоды на четверг, 27 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1...+1

      Винница – 0...+2

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...-3

      Полтава – 0...-2

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – 0...-2

      Луганск – 0...-2

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...+1

       

      Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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