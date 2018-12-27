Погода существенно ухудшится: предостережение от ГСЧС

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что 27 декабря в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируется, что температура воздуха снизится в некоторых регионах до 6 градусов мороза, а скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Непогода в Украине: известно, какая ситуация на дорогах государственного значения

"27 декабря в Украине ожидается временами снег, местами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Прогнозируется, что столбики термометров днем ​​покажут от 0 до 6 градусов ниже нуля, а на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны, будет повышение температуры от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", – говорят в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В то же время чрезвычайники добавляют, что на дорогах Украины будет наблюдаться гололедица. Кроме того, скорость порывов ветра составит 15-20 метров в секунду.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", – отмечают в госслужбе.

Подробнее с прогнозом погоды на 27 декабря Вы можете ознакомиться по этой ссылке.