15:09
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Погода существенно ухудшится: предостережение от ГСЧС

      164 Читати новину українською
      В ГСЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 декабря
      В ГСЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 декабря / Фото из открытых источников

      В Госслужбе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что 27 декабря в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируется, что температура воздуха снизится в некоторых регионах до 6 градусов мороза, а скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.

      Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

      Читайте также: Непогода в Украине: известно, какая ситуация на дорогах государственного значения

      "27 декабря в Украине ожидается временами снег, местами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Прогнозируется, что столбики термометров днем ​​покажут от 0 до 6 градусов ниже нуля, а на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны, будет повышение температуры от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", – говорят в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

      В то же время чрезвычайники добавляют, что на дорогах Украины будет наблюдаться гололедица. Кроме того, скорость порывов ветра составит 15-20 метров в секунду.

      "Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", – отмечают в госслужбе.

      Подробнее с прогнозом погоды на 27 декабря Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      сегодня , 15:01 Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      Сергій Блажко 62
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      сегодня , 14:30 Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      Леонід Остальцев 55
      Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      сегодня , 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      Михайло Года 52
      Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      сегодня , 13:00 Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      Анастасія Манюхіна 446
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Полиция устроила стрельбу, преследуя пьяную женщину-водителя
       29 декабря 2015 , 10:23
      2 мая в Одессе: что сейчас происходит в городе
       2 мая 2017 , 12:20
      Льготы, стимулирование и пошлины – как возродить украинский автопром
       12 октября , 09:34
      Тренер Словакии сообщил, как рассчитывает сбросить Украину с первого места группы Лиги наций
       12 октября , 21:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук