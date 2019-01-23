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      У Карпатах випало понад 2 метри снігу: неймовірні фото та відео

      3480 Читать новость на русском
      Карпати замело снігом
      Карпати замело снігом / Фото з Instagram

      Популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри.

      Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

      Читайте також: В Україну повертаються снігопади та хуртовини: які області накриє негода

      За даними синоптиків, найбільше засипало гору Піп Іван та Пожижевська. Там температура повітря опустилася до -7-10 градусів морозу, а висота снігу становить від 95 сантиметрів до 2,28 метра.

      Водночас, у районі полонини Боржава висота снігового покриву сягнула 79-110 сантиметрів.


      Карпати засипало снігом

      Синоптики також зазначають, що у горах зберігається небезпека сходження лавин і закликають туристів бути обережними.

      23-24 січня – у горах Карпат утримується помірна лавинна небезпека (2 рівень). Будьте уважні та обережні в горах,
      – додали вони.

      Туристи публікують у соцмережах казкові фото та відео засніжених гір.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Допис, поширений Ирина (@irasauh)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️️️ Зима не відступає! . В Карпатських полонинах сезон катання у повному розпалі! . Мальовнича навколишня природа і цілющий клімат допоможуть відновити сили. . ️Свіже зимове повітря, лижі, санки та сноуборди гарантують бадьорий настрій! . А гарячий запашний глінтвейн зігріє вас після прогулянки! . Ваш відпочинок буде по-справжньому комфортним та незабутнім! . ️Чекаємо на вас!

      Допис, поширений КУРОРТ ВІДПОЧИНОК КАРПАТИ (@karpatskipolonyny)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Если посмотреть на землю с высоты полета птицы многие предметы сливаются. Так и события, происходящие с нами, с глобальной перспективы, например, с точки зрения истории всего человечества, не имеют никакого значения. И в этом смысле нам нечего бояться, можно освободиться от всех страхов и идти по жизни смело и уверенно. Быть добру . . . . . . . . #travelkarpaty #lifekarpaty#carpathiangram #carpathians #mountains #hiking #hike #karpathianmountains #karpaty #походы #підйом #поход #походы #карпаты #закарпаття #гори #Travel #travelphoto #treveltheworld #travelinstaua #relax #travelblog #networkingtour #networking #активныйтуризм #тур #авторскиетурыкарпаты #отдых #прогулка #досуг #путешествие

      Допис, поширений Networking_Tour (@networkingtour)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Katerinka (@ket_by_travel)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Alexandr Potapov (@potapov.aleksandr.photo)

       

       

       

       

      Теги: Новини України Сніг в Україні Карпати
      Джерело: 24 канал
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