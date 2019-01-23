У Карпатах випало понад 2 метри снігу: неймовірні фото та відео
Популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри.
Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.
Читайте також: В Україну повертаються снігопади та хуртовини: які області накриє негода
За даними синоптиків, найбільше засипало гору Піп Іван та Пожижевська. Там температура повітря опустилася до -7-10 градусів морозу, а висота снігу становить від 95 сантиметрів до 2,28 метра.
Водночас, у районі полонини Боржава висота снігового покриву сягнула 79-110 сантиметрів.
Карпати засипало снігом
Синоптики також зазначають, що у горах зберігається небезпека сходження лавин і закликають туристів бути обережними.
23-24 січня – у горах Карпат утримується помірна лавинна небезпека (2 рівень). Будьте уважні та обережні в горах,
– додали вони.
Туристи публікують у соцмережах казкові фото та відео засніжених гір.