У Карпатах випало понад 2 метри снігу: неймовірні фото та відео

Популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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За даними синоптиків, найбільше засипало гору Піп Іван та Пожижевська. Там температура повітря опустилася до -7-10 градусів морозу, а висота снігу становить від 95 сантиметрів до 2,28 метра.

Водночас, у районі полонини Боржава висота снігового покриву сягнула 79-110 сантиметрів.



Карпати засипало снігом

Синоптики також зазначають, що у горах зберігається небезпека сходження лавин і закликають туристів бути обережними.

23-24 січня – у горах Карпат утримується помірна лавинна небезпека (2 рівень). Будьте уважні та обережні в горах,

– додали вони.

Туристи публікують у соцмережах казкові фото та відео засніжених гір.