В Україну повертаються снігопади та хуртовини: які області накриє негода

В Україну повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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Так, 23 січня сильно сніжитиме у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Там висота снігового покриву може збільшитися на 10-15, а місцями навіть 20 сантиметрів. У ніч на 24 січня снігопади прийдуть у Сумську, Харківську та Луганську області.

На півдні, Дніпропетровщині та Донеччині буде трішки тепліше, тому можливий сніг з переходом у дощ, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця.

В Україні, крім заходу, хуртовини та пориви вітру 15-20 метрів за секунду,

– додали рятувальники

У Києві та області вдень 23 січня синоптики прогнозують сильний сніг, хуртовини та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

До слова, на центральну і північно-східну частину США обрушилися сильні зливи і снігопади, через що було скасувано понад тисячі авіарейсів. Жертвами негоди стали троє людей. У деяких штатах ввели режим надзвичайного стану.