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      В Украину возвращаются снегопады и метели: какие области накроет непогода

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      В Украину идут снегопады и метели
      В Украину идут снегопады и метели / Фото из открытых источников

      В Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра.

      Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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      Так, 23 января будет сильно снежить в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Там высота снежного покрова может увеличиться на 10-15, а местами даже 20 сантиметров. В ночь на 24 января снегопады придут в Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

      На юге, на Днепропетровщине и Донетчине будет немного теплее, поэтому возможен снег с переходом в дождь, а на дорогах местами образуется гололедица.

      В Украине, кроме запада, метели и порывы ветра 15-20 метров за секунду,
      – добавили спасатели

      В Киеве и области днем 23 января синоптики прогнозируют сильный снег, метели и шквалы ветра до 15-20 метров за секунду.

      via GIPHY

      К слову, на центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады, из-за чего были отменены более тысячи авиарейсов. Жертвами непогоды стали три человека. В некоторых штатах ввели режим чрезвычайного положения.

      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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