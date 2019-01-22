В Украину возвращаются снегопады и метели: какие области накроет непогода

В Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Так, 23 января будет сильно снежить в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Там высота снежного покрова может увеличиться на 10-15, а местами даже 20 сантиметров. В ночь на 24 января снегопады придут в Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

На юге, на Днепропетровщине и Донетчине будет немного теплее, поэтому возможен снег с переходом в дождь, а на дорогах местами образуется гололедица.

В Украине, кроме запада, метели и порывы ветра 15-20 метров за секунду,

– добавили спасатели

В Киеве и области днем 23 января синоптики прогнозируют сильный снег, метели и шквалы ветра до 15-20 метров за секунду.

К слову, на центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады, из-за чего были отменены более тысячи авиарейсов. Жертвами непогоды стали три человека. В некоторых штатах ввели режим чрезвычайного положения.