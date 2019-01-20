Мощные снегопады в США унесли жизни 3 человек, тысячи авиарейсов отменены

На центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады. Непогода стала причиной отмены более тысячи авиарейсов.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также: В Австралии зафиксировали рекордную жару: так тепло не было с 1939 года

Отмечается, что два человека погибли и двое пострадали в аварии в штате Висконсин.

В штате Канзас в ДТП со снегоочистителем погиб один человек.

При этом в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания ввели режим чрезвычайного положения.

Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее 24 канал сообщал, что вследствие непогоды в США были отменены 6783 авиарейсы, а последствия снегопадов могут коснуться более 100 миллионов человек во множестве штатов, от Миссури до Мэна.