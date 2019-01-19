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      Из-за снегопадов в США отменены более 6 тысяч рейсов

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      В США отменили ряд рейсов из-за снегопадов
      В США отменили ряд рейсов из-за снегопадов / Фото из открытых источников

      Более 6 тысяч рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов. Синоптики в США предупреждают, что в ближайшие сутки сильные снегопады продолжатся.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

      Читайте также: Российский самолет, направлявшийся в Дубай, экстренно сел из-за отравления пассажиров

      Отмечается, что наибольшие проблемы возникли у пассажиров на Среднем Западе и Северо-востоке США.

      В аэропорту Омахи, штат Небраска, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт пришлось полностью закрыть на несколько часов.

      Как отмечается, никто из 150 пассажиров самолета в результате инцидента не пострадал.

      По оценке специалистов сайта FlightAware, в целом было отменено и задержано 6 783 рейса.

      Последствия снегопадов могут коснуться более 100 миллионов человек во множестве штатов от Миссури до Мэна. В городах Чикаго, Детройт и Кливленд бушуют метели, а южнее, в Мемфисе (штат Теннесси) и Джексона (штат Миссисипи) гремит гром и сверкают молнии. В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Филадельфии (штат Пенсильвания) в субботу прогнозируется снег с дождем, которые будущей ночью из-за потепления сменятся обильными осадками.

      Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо временно запретил вождение автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. Это распоряжение вступает в силу в 15:00 (22:00 по Киеву). Компания "Амтрак" (Amtrak) из-за неблагоприятных погодных условий ограничила на территории штата движение пассажирских поездов и электричек в субботу и воскресенье.

      Теги: Новости США Нью-Йорк авиация
      Источник: 24 Канал
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