Российский самолет, направлявшийся в Дубай, экстренно сел из-за отравления пассажиров

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из московского Домодедово в Дубай, совершил в субботу утром экстренную посадку в Волгограде из-за пятерых пассажиров, которым во время полета стало плохо.

Об этом сообщило издание ТАСС.

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Отмечается, что на борту самолета отравились пассажиры. Четырех пострадавших отвезли в больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.

Самолет рейса Домодедово – Дубай экстренно приземлился сегодня в 7:23 (5:23 мск) в Волгограде. В полете пять пассажиров почувствовали себя плохо. Через 2 часа борт взлетел и продолжил рейс по маршруту. Трое из тех, кому стало плохо, продолжили полет, двое отказались. С борта также была снята еще одна женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения,

– рассказала представитель международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Инцидент вызвал панику на самолете. Источник отравления не определили. Однако пассажиры предполагают, что виной тому может быть алкоголь из дьюти-фри или бортпитание.