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      Столкновение истребителей в России: поиски одного пилота продолжаются

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      Российские истребители Су-34
      Российские истребители Су-34 / Иллюстративное фото

      В России на месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли двое пилотов. Еще одного летчика нашли живым.

      Об этом информируют росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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      Ранее 24 канал писал о том, что в России спасли двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 18 января столкнулся с другим истребителем в Японском море. Правда, информацию о втором спасенном пилоте в России впоследствии опровергли.

      Так, на данный момент известно о двух погибших и одном спасенном летчике, еще одного до сих пор разыскивают.

      Тело одного из погибших летчиков обнаружили в Татарском проливе, что пролегает между Японским и Охотским морем. Погибшим оказался штурман истребителя. Тело пилота плавало на индивидуальном спасательном плоту. Тело еще одного летчика нашли в воде, его подняли на борт спасательного корабля.

      Живым был найден один из штурманов. Его спасли и доставили на аэродром Восточного военного округа. Угрозы жизни пилота нет.

      Пока неизвестна судьба четвертого пилота: к поисковой операции задействовали вертолеты Ми-8, три самолета и пять кораблей.

      Теги: Катастрофа Новости России авиация Новости политики Жертвы
      Источник: 24 Канал
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