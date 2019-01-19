Столкновение истребителей в России: поиски одного пилота продолжаются

В России на месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли двое пилотов. Еще одного летчика нашли живым.

Об этом информируют росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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Ранее 24 канал писал о том, что в России спасли двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 18 января столкнулся с другим истребителем в Японском море. Правда, информацию о втором спасенном пилоте в России впоследствии опровергли.

Так, на данный момент известно о двух погибших и одном спасенном летчике, еще одного до сих пор разыскивают.

Тело одного из погибших летчиков обнаружили в Татарском проливе, что пролегает между Японским и Охотским морем. Погибшим оказался штурман истребителя. Тело пилота плавало на индивидуальном спасательном плоту. Тело еще одного летчика нашли в воде, его подняли на борт спасательного корабля.

Живым был найден один из штурманов. Его спасли и доставили на аэродром Восточного военного округа. Угрозы жизни пилота нет.

Пока неизвестна судьба четвертого пилота: к поисковой операции задействовали вертолеты Ми-8, три самолета и пять кораблей.