Грузовой самолет разбился в Иране, много погибших: жуткие фото и видео

В Иране, недалеко от Тегерана, разбился грузовой самолет Boeing 707. По словам военных, которым принадлежал самолет, вероятно, погибло 15 членов экипажа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

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Авария произошла, когда грузовой самолет, который вез из Киргизии мясо, заходил на посадку в некоммерческом аэропорту в 50 километрах от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, пытаясь посадить самолет.

Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA — Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.

Как сообщил "Радио Свобода", самолет принадлежал военным. Они рассказали, что из 16 членов экипажа – 15 погибли. Одного человека, бортинженера, живым доставили в больницу. Однако, ранее иранское государственное агентство IRNA сообщало, что удалось спасти пилота, а погибло по меньшей мере 10 человек. Как передает "Европейская правда", сначала на месте катастрофы нашли тела 7 человек.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.

По словам председателя общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран в провинции Альборз Насера ​​Чархсаза, Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines, а его пилоты не справились с управлением во время посадки. Самолет двигался из Бишкека (Киргизия) в аэропорт Пайам Кередж, авария произошла на авиабазе "Фатх" в провинции Альборз.

Пилоты начали приземляться в другом аэропорту и не успели сесть в пределах взлетно-посадочной полосы. В результате самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых зданий у воздушной гавани. После этого его охватил пожар. Причина приземления в другом аэропотру пока точно неизвестна.