Вантажний літак розбився в Ірані, багато загиблих: моторошні фото та відео

В Ірані, неподалік від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707. За словами військових, яким належав літак, ймовірно, загинули 15 членів екіпажу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану.

Читайте також: Дайвери відшукали другу чорну скриньку індонезійського лайнера Lion Air

Аварія сталася, коли вантажний літак, який віз із Киргизії м'ясо, заходив на посадку в некомерційному аеропорту за 50 кілометрів від Тегерана. Пілоти не впорались із керуванням, намагаючись посадити літак.

Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA — Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.

Як повідомило "Радіо Свобода", літак належав військовим. Вони розповіли, що з 16 членів екіпажу – 15 загинули. Одну людину, бортінженера, живим доставили до лікарні. Однак, раніше іранська державна агенція IRNA повідомляла, що вдалося врятувати пілота, а загинули щонайменше 10 людей. Як передає "Європейська правда", спочатку на місці катастрофи знайшли тіла 7 осіб.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.

За словами голови товариства Червоного Півмісяця Ісламської Республіки Іран в провінції Альборз Насера Чархсаза, Boeing 707 експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines, а його пілоти не впоралися з керуванням під час посадки. Літак рухався із Бішкека (Киргизія) в аеропорт Пайам Кереджа, аварія сталася на авіабазі "Фатх" у провінції Альборз.

Пілоти почали приземлятися в іншому аеропорту і не встигли сісти в межах злітно-посадкової смуги. Внаслідок цього літак врізався в стіну аеропорту і викотився в зону житлових будівель біля повітряної гавані. Після цього його охопила пожежа. Причина приземлення в іншому аеропотру наразі точно невідома.