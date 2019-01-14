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      Вантажний літак розбився в Ірані, багато загиблих: моторошні фото та відео

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      В Ірані розбився вантажний літак
      В Ірані розбився вантажний літак / Фото із соціальних мереж

      В Ірані, неподалік від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707. За словами військових, яким належав літак, ймовірно, загинули 15 членів екіпажу.

      Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану.

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      Аварія сталася, коли вантажний літак, який віз із Киргизії м'ясо, заходив на посадку в некомерційному аеропорту за 50 кілометрів від Тегерана. Пілоти не впорались із керуванням, намагаючись посадити літак.

      Як повідомило "Радіо Свобода", літак належав військовим. Вони розповіли, що з 16 членів екіпажу – 15 загинули. Одну людину, бортінженера, живим доставили до лікарні. Однак, раніше іранська державна агенція IRNA повідомляла, що вдалося врятувати пілота, а загинули щонайменше 10 людей. Як передає "Європейська правда", спочатку на місці катастрофи знайшли тіла 7 осіб. 

      За словами голови товариства Червоного Півмісяця Ісламської Республіки Іран в провінції Альборз Насера Чархсаза, Boeing 707 експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines, а його пілоти не впоралися з керуванням під час посадки. Літак рухався із Бішкека (Киргизія) в аеропорт Пайам Кереджа, аварія сталася на авіабазі "Фатх" у провінції Альборз. 

      Пілоти почали приземлятися в іншому аеропорту і не встигли сісти в межах злітно-посадкової смуги. Внаслідок цього літак врізався в стіну аеропорту і викотився в зону житлових будівель біля повітряної гавані. Після цього його охопила пожежа. Причина приземлення в іншому аеропотру наразі точно невідома.

      Теги: авіація Надзвичайні ситуації Іран Киргизстан Жертви
      Джерело: 24 канал
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