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      Дайвери відшукали другу чорну скриньку індонезійського лайнера Lion Air

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      Знайдено другу чорну скриньку лайнера Boeing 737 MAX
      Знайдено другу чорну скриньку лайнера Boeing 737 MAX / thestar

      Пошукова група дайверів знайшла другу чорну скриньку з борту індонезійського лайнера Boeing 737 MAX компанії Lion Air, у катастрофі якого загинули 189 людей.

      Про це повідомило видання The Star.

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      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 17 грудня авіакомпанія Lion Air відновила пошуки останків 64 жертв аварії Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня в Яванскому морі в Індонезії, а також бортового самописця авіалайнера.

      Арба Агунг, глава інформаційної служби Першого флоту повідомив, що команда служби вирушала на місце катастрофи, аби дістати бортовий самописець. Спершу фахівці очистять бруд довкола нього, а потім оприлюднять дані, збережені на ящику.

      У національному комітеті із транспортної безпеки повідомили: батарея приладу прослужила 73 дні після аварії 29 жовтня, тобто до 10 січня, після цього він припинив подавати сигнал геолокації. У відомстві вважають, що оприлюднена інформація із бортового самописця допоможе у розслідуванні інциденту.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії

       

      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Джерело: 24 Канал
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