Дайвери відшукали другу чорну скриньку індонезійського лайнера Lion Air

Пошукова група дайверів знайшла другу чорну скриньку з борту індонезійського лайнера Boeing 737 MAX компанії Lion Air, у катастрофі якого загинули 189 людей.

Про це повідомило видання The Star.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 17 грудня авіакомпанія Lion Air відновила пошуки останків 64 жертв аварії Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня в Яванскому морі в Індонезії, а також бортового самописця авіалайнера.

Арба Агунг, глава інформаційної служби Першого флоту повідомив, що команда служби вирушала на місце катастрофи, аби дістати бортовий самописець. Спершу фахівці очистять бруд довкола нього, а потім оприлюднять дані, збережені на ящику.

У національному комітеті із транспортної безпеки повідомили: батарея приладу прослужила 73 дні після аварії 29 жовтня, тобто до 10 січня, після цього він припинив подавати сигнал геолокації. У відомстві вважають, що оприлюднена інформація із бортового самописця допоможе у розслідуванні інциденту.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії