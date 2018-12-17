Lion Air відновить пошуки жертв аварії літака Boeing 737 та його чорної скриньки

Авіакомпанія Lion Air відновить пошуки останків 64 жертв аварії Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня в Яванскому морі в Індонезії, а також бортового самописця авіалайнера.

Про це повідомила агенція "Сіньхуа".

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Lion Air найме корабель оснащений передовою технікою на борту для пошуку останків жертв. Паралельно буде проводитись пошук бортового самописця,

– заявив представник компанії.

Зазначається, що пошук буде проводитися за координатами де зафіксована аварія лайнера, і триватиме потягом 10 днів.

Керівник національного Агентства з пошуку і порятунку Мохаммад Саюгі 10 листопада інформував, що рятувальники завершили операцію з пошуку жертв аварії літака авіакомпанії Lion Air. Рішення про її відновлення, було прийнято у відповідь на прохання родичів загиблих пасажирів.

Раніше 24 Канал повідомляв, що сім'я одного з пасажирів літака авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії в Яванському морі біля берегів Індонезії, подала позов проти компанії Boeing.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії