В Індонезії завершився пошук тіл загиблих у катастрофі Boeing 737: перші деталі

Влада Індонезії оголосила про завершення пошуків загиблих тіл внаслідок авіакатастрофи пасажирів та екіпажу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air.

Про це повідомив Channel News Asia.

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Рятувальники зібрали 196 мішків з людськими рештками. У результаті судово-медичної експертизи вдалося ідентифікувати 77 жертв.

Indonesia calls off the search for Lion Air crash victims https://t.co/Jak37wphQB pic.twitter.com/wb3PElaDsp — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 10 листопада 2018 р.

За даними відповідних служб, операцію перетворять на моніторинг, адже більше не залишилося місць, де можна було б продовжити пошуки. Проте продовжаться пошуки другої чорної скриньки з аудіозаписами з кабіни пілотів.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії

КАТАСТРОФА З BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.