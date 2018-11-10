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      В Індонезії завершився пошук тіл загиблих у катастрофі Boeing 737: перші деталі

      296 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа в Індонезії
      Авіакатастрофа в Індонезії / tintucvietnam.vn

      Влада Індонезії оголосила про завершення пошуків загиблих тіл внаслідок авіакатастрофи пасажирів та екіпажу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air.

      Про це повідомив Channel News Asia.

      Читайте також: Авіакатастрофа Boeing в Індонезії: у США попередили про несправність у всіх літаках цієї моделі

      Рятувальники зібрали 196 мішків з людськими рештками. У результаті судово-медичної експертизи вдалося ідентифікувати 77 жертв.

      За даними відповідних служб, операцію перетворять на моніторинг, адже більше не залишилося місць, де можна було б продовжити пошуки. Проте продовжаться пошуки другої чорної скриньки з аудіозаписами з кабіни пілотів.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії

      КАТАСТРОФА З BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії авіація Жертви
      Джерело: 24 Канал
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