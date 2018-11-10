В Индонезии завершился поиск тел погибших в катастрофе Boeing 737: первые детали

Власти Индонезии объявили о завершении поисков тел погибших в результате авиакатастрофы пассажиров и экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

Об этом сообщил Channel News Asia.

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Спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками. В результате судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 77 жертв.

Indonesia calls off the search for Lion Air crash victims https://t.co/Jak37wphQB pic.twitter.com/wb3PElaDsp — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 10 листопада 2018 р.

По данным соответствующих служб, операцию превратят в мониторинг, ведь больше не осталось мест, где можно было бы продолжить поиски. Однако продолжатся поиски второго черного ящика с аудиозаписями из кабины пилотов.

Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии

Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.