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      В Индонезии завершился поиск тел погибших в катастрофе Boeing 737: первые детали

      23 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Индонезии
      Авиакатастрофа в Индонезии / tintucvietnam.vn

      Власти Индонезии объявили о завершении поисков тел погибших в результате авиакатастрофы пассажиров и экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

      Об этом сообщил Channel News Asia.

      Читайте также: Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: в США предупредили о неисправности во всех самолетах этой модели

      Спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками. В результате судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 77 жертв.

      По данным соответствующих служб, операцию превратят в мониторинг, ведь больше не осталось мест, где можно было бы продолжить поиски. Однако продолжатся поиски второго черного ящика с аудиозаписями из кабины пилотов.

      Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии

       

      КАТАСТРОФА С BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Теги: Жертвы авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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