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      Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: в США предупредили о неисправности всех самолетов этой модели

      181 Читати новину українською
      Boeing 737 Max
      Boeing 737 Max / Фото из свободных источников

      Федеральная авиационная администрация США предупредила о возможных проблемах с датчиками контроля полета в 246 новых лайнерах Boeing 737 Max. Эта неисправность может привести к авиакатастрофе.

      У ведомства заявили, что 45 из этих 246 обслуживают рейсы авиалайнеров американских компаний.

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      Проблемы касаются датчика, который определяет угол наклона самолета – он может давать неправильные данные, что может повлечь сложности в управлении лайнером, в частности речь идет о возможном чрезмерное опускание носа самолета, резкой потере высоты и столкновению с землей.

      Ведомство также выпустило для пилотов рекомендацию по эксплуатации новых Boeing.

      Ранее корпорация Boeing разослала авиакомпаниям уточненную инструкцию по Boeing 737 MAX. Это произошло после расследования катастрофы пассажирского самолета, принадлежавшего авиакомпании Lion Air, у берегов Индонезии.

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Теги: Новости США Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
      Источник: 24 Канал
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