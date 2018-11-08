10:21
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Авіакатастрофа Boeing в Індонезії: у США попередили про несправність у всіх літаках цієї моделі

      50 Читать новость на русском
      Boeing 737 Max
      Boeing 737 Max / Фото з вільних джерел

      Федеральна авіаційна адміністрація США попередила про можливі проблеми з датчиками контролю польоту у 246 нових лайнерів Boeing 737 Max. Ця несправність може призвести до авіакатастрофи.

      У відомства заявили, що 45 з цих 246 авіалайнерів обслуговують рейси американських компаній.

      Читайте також: В Індонезії з літаком Lion Air знову трапилася надзвичайна ситуація

      Проблеми стосуються датчика, який визначає кут нахилу літака – він може давати неправильні дані, що може спричичинити складнощі в управлінні лайнером, зокрема йдеться про можливе надмірне опускання носа літака, різку втрати висоти і зіткнення з землею.

      Відомство також випустило для пілотів рекомендацію з експлуатації нових Boeing.

      Раніше корпорація Boeing розіслала авіакомпаніям уточнену інструкцію по Boeing 737 MAX. Це сталося після розслідування катастрофи пасажирського літака, що належав авіакомпанії Lion Air, біля берегів Індонезії.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Теги: Новини США авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сьогодні , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      Ігор Саджениця
      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      сьогодні , 08:16 Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      сьогодні , 08:08 Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 листопада , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      З'явились деталі жахливої ДТП з українцями у Польщі
       14 жовтня 2016 , 21:40
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук