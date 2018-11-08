Авіакатастрофа Boeing в Індонезії: у США попередили про несправність у всіх літаках цієї моделі

Федеральна авіаційна адміністрація США попередила про можливі проблеми з датчиками контролю польоту у 246 нових лайнерів Boeing 737 Max. Ця несправність може призвести до авіакатастрофи.

У відомства заявили, що 45 з цих 246 авіалайнерів обслуговують рейси американських компаній.

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Проблеми стосуються датчика, який визначає кут нахилу літака – він може давати неправильні дані, що може спричичинити складнощі в управлінні лайнером, зокрема йдеться про можливе надмірне опускання носа літака, різку втрати висоти і зіткнення з землею.

Відомство також випустило для пілотів рекомендацію з експлуатації нових Boeing.

Раніше корпорація Boeing розіслала авіакомпаніям уточнену інструкцію по Boeing 737 MAX. Це сталося після розслідування катастрофи пасажирського літака, що належав авіакомпанії Lion Air, біля берегів Індонезії.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.